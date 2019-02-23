خاص لـ”المواطن” : عزوف عن منصب نائب رئيس لجنة الحكام .. خليل جلال لم يفقد الأمل

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادرها، أن رئيس لجنة الحكام المُكلف حديثًا خليل جلال، عرض منصب نائب رئيس اللجنة على أكثر من اسم تحكيمي سابق، لكن الرئيس الجديد صُدم من حجم الرفض الذي قوبل به من زملائه السابقين في السلك التحكيمي.

ويأتي الرفض- بحسب مصادر “المواطن“- اعتراضًا على تولي خليل جلال رئاسة لجنة التحكيم بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث ترى بعض الأسماء أنها أكثر خبرة وتجربة من خليل جلال.

ويُعد خليل جلال واحدًا من نخبة الحكام عبر تاريخ كرة القدم السعودية، وسبق له تمثيل المملكة في محفل مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.