خالد البلطان: #الشباب يحتاج لأمرين للتتويج بالبطولات .. وتويتر ليس مصدراً للأخبار

المواطن - محمد سمعه

كشف خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عن طموح فريقه خلال الموسم الجاري في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على الوحدة في الجولة الـ20.

وقال خالد البلطان عقب المباراة: الشباب يسير في أهدافه من أجل تحقيقها وبالطبع لم أقل إن الشباب سينافس على نيل بطولة الدوري وهدفنا هو التواجد في المركز الثاني أو الثالث وهو المركز المؤهل للمشاركة في بطولة آسيوية.

وتابع البلطان: مشكلة جمهور الشباب أنه رفع طموح الفريق أكثر من اللازم، الشباب في الموسم الماضي كان بالمركز العاشر كيف يُنافس على لقب الدوري في الموسم الجاري، الفريق بحاجة لفترتين أو ثلاث من أجل تطويره وبث الروح والعنفوان والعزيمة في نفوس اللاعبين للعودة إلى منصات البطولات.

وأضاف رئيس الشباب: حتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي بشأن رحيل اللاعب ناصر الشمراني ولكن إدارة النادي ستحرص على توقيع مخالصة مالية تليق به، خاصة أنه قدم الكثير للشباب، والنادي كذلك قدم له الكثير.

وأكمل البلطان حديثه قائلًا: حديث ميدو مدرب الوحدة عن إضاعة الوقت شيء غريب، أرى أن إضاعة الوقت شيء طبيعي في عالم كرة القدم، والعودة للعب في ملعب الملز بعد خمس مباريات تقريبًا تخوضها وأنت خارج الرياض أمر جيد، وإقامة مباراة الشباب والرائد في مدينة المجمعة كان خطأ جسيم من قبل لجنة المسابقات ولكني لا أحب الحديث عن هذا الأمر.

وواصل البلطان حديثه قائلًا: على الاتحاد السعودي لكرة القدم حل مشكلة عدم رش ملاعب المباريات بصورة منتظمة، يجب أن تُرش بالمياه ليتحرك إيقاع اللعب بصورة سريعة وكذلك نتفادى تعرض اللاعبين للإصابات.

واختتم البلطان قائلًا: بوديسكو حتى الآن يعاني من إصابة في الركبة ولا يوجد أي أخبار أو تقارير تُشير إلى وجود قطع في الرباط الصليبي، تويتر ليس مصدراً للأخبار يُرجى تحري الدقة، وأتمنى من الجمهور الشبابي الثقة في إدارة النادي لأننا نجتهد لإسعادهم.