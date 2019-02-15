خالد المعجل: علاقة ناصر الشمراني وصالح القميزي بـ #الشباب انتهت

المواطن - محمد سمعه

أعلن خالد المعجل، مدير الكرة بنادي الشباب، نهاية العلاقة بين النادي وبين اللاعبين ناصر الشمراني وصالح القميزي في الفترة الحالية.

وتحدث المعجل لقناة KSA SPORTS قبل انطلاق مباراة الشباب والوحدة قائلًا: علاقة الشمراني والقميزي بالشباب انتهت، اتفقنا معهم رسميًّا على الرحيل.

وتابع المعجل: حتى الآن لا نعرف ماذا سنفعل في حال غاب اللاعب بوديسكو بشكل نهائي عن الشباب، لكل حادث حديث في ذلك الوقت.

ويذكر أن نادي الشباب يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

وسبق للاعب ناصر الشمراني اللعب في صفوف نادي الهلال قبل الانضمام لنادي الشباب، كما شارك مع المنتخب السعودي في بعض مباريات تصفيات كأس العالم 2018.