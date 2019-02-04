خالد النمر: 10 أشياء يكرهها القلب

المواطن - الرياض

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك 10 أشياء يكرهها القلب.

وبين النمر أن الأشياء التي يكرهها القلب هي: “الكسل، وزيادة الوزن، وارتفاع الكلسترول، وارتفاع الضغط، وشرب الخمر، والتدخين، وقلة النوم، والإكثار من الأكل الدسم، وساعات عمل تزيد عن 9 ساعات يوميًّا، وكثرة التوتر والانفعال”.

ونصح النمر: “المطلوب يوميًّا 30 دقيقة من الرياضة لحماية قلبك، ولا يفرق في درجة الفائدة.. اديها 30 دقيقة مستمرة أو متفرقة على مدار اليوم”.

وفي سياق آخر، قال النمر: إن الإكثار من أكل اللحوم يرفع مستوى الدهون الثلاثية ويرفع من الكلسترول، كما يرفع ملح اليوريك في الدم، ويزيد من هجمات النقرس في المفاصل.