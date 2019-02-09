خليل جلال .. تطوير المنظومة.. وإعادة الحكم السعودي للواجهة أبرز أهدافه

المواطن - مروة نبيل

نال قرار المكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم السعودي، بتعيين خليل جلال كرئيس للجنة الحكام، قبولًا واسعًا في الوسط الرياضي وبين الجماهير.

وتعرض اتحاد كرة القدم السعودي لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية، بعدما استمر الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ في اختيار الحكام، على الرغم من إقالته في وقت سابق من منصبه كرئيس لجنة الحكام، ليتم تعيين خليل جلال خلفًا له رسميًّا.

ويعول مسؤولو الأندية والجماهير كثيرًا على خليل جلال، رئيس لجنة الحكام الجديد، في تطوير المنظومة بالكامل، والعمل على اختيار حكم كفء لإدارة المباريات، بعدما أبدت أندية عديدة استياءها من مستوى التحكيم خلال الفترة الأخيرة.

إعادة الحكم السعودي وتطوير الأداء:

وأكد خليل جلال أنه يأمل في إعادة الحكم السعودي إلى الواجهة من جديد في أسرع وقت ممكن، وشدد في الوقت ذاته على أهمية تواجد الحكم الأجنبي، من أجل صناعة الحكم المحلي، وتطوير أدائه، لكي لا يتم هدم كل ما تم عمله مؤخرًا.

وأشار خليل جلال، خلال تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”، إلى أنه سيعمل على اختيار أسماء تحكيمية معروفة خلال المباريات المقبلة، على ألا يقود الحكم أكثر من 4 مواجهات لكل فريق في منافسات الموسم بالكامل.

وطالب خليل جلال في أول تصريحاته بعد تعيينه كرئيس للجنة الحكام، بتكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة، ورحب بجميع الخبرات التحكيمية السعودية، مؤكدًا أن بابه مفتوح أمام الجميع، لكي ينجح ويتطور التحكيم في الدوري.

خبرات خليل جلال:

ويملك خليل جلال خبرة كبيرة، حيث إنه شارك في منافسات بطولة كأس العالم نسختي 2006 و2010، ونال إشادة واسعة على أدائه في المونديال، وشارك في كأس آسيا عامي 2007 و2011.

وشارك خليل جلال في كأس الخليج العربي نسختي 2007 و2012، وفي دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد 2006″، وكأس العالم للأندية عام 2006.

وعلى صعيد مباريات الفئات السنية المختلفة، شارك خليل جلال في كأس العالم للشباب عام 2005، وكأس العالم للناشئين مرتين عامي 2003 و2013، كما توج بجائزة أفضل حكم عربي في أكثر من مناسبة.