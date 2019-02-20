دجانيني يتسلم جائزة الأفضل من مدرب الأخضر الشاب

المواطن - محمد سمعة

تسلّم اللاعب دجانيني تافاريس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جائزة أفضل لاعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر يناير من المدرب خالد العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب.

وكان دجانيني تألق بشكل لافت للأنظار مع النادي الأهلي في شهر يناير ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث سجل خماسية للراقي في شباك نادي أحد.

ونجح اللاعب دجانيني في تسجيل ثنائية للنادي الأهلي في مباراة التعاون والتي انتهت بفوز الراقي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ويخوض النادي الأهلي حاليًا مباراة الفتح ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز للصعود إلى المركز الثالث مؤقتًا في جدول الترتيب.

ويطمح المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي إلى تحقيق أول انتصار له في بطولة الدوري بعد الخسارة من نادي النصر في الجولة الـ20 بثنائية مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي.