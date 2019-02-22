دفء ملموس لمدة 24 ساعة على الرياض

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني دفئًا ملموسًا لمدة 48 ساعة على الرياض.

وأضاف كراني أن الدفء يسود أجواء العاصمة الرياض والمناطق الوسطى؛ بسبب رحيل الهواء البارد، كما يستمر الدفء على الغربية، والمصايف، والجنوبية مع نشاط للرياح على الداخلية، والغربية، والجنوبية.

وتابع أن السماء ستكون غائمة على وسط وجنوب القطاع الغربي، والوسطى، والشرقية، مع فرصة خلايا ممطرة.

وفي وقت سابق توقع النظام الآلي للإنذار المبكر نشاطًا في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية على منطقة الرياض حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.