دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الاتحاد يلدغ بثنائية ويخطف الفوز من #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على مضيفه الوحدة بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

بدأ نادي الاتحاد المباراة ضاغطًا بقوة؛ وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، خاصة في ظل وجود ضغط هجومي على فترات من قبل نادي الوحدة.

وتمكن النجم المغربي مروان دا كوستا مدافع الاتحاد من افتتاح النتيجة للعميد بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الثانية والعشرين بطريقة جميلة.

بدأ نادي الوحدة الضغط بقوة، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل ومحاولة إنهاء الشوط الأول بنتيجة هدف لكل فريق ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والوحدة بتقدم نمر جدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من لقاء الاتحاد والوحدة استمر الضغط الاتحادي بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني حتى نجح النجم فهد المولد في إضافة الهدف الثاني للعميد بالدقيقة السادسة والخمسين من ركلة جزاء.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصبح رصيد العميد بعد الفوز 13 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما نادي الوحدة فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس.

سيواجه الاتحاد في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري، نادي التعاون يوم السبت المقبل، بينما يواجه الوحدة نادي الرائد.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : مروان داكوستا في الدقيقة 22

الوحدة 0 : 1 الاتحاد #الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/jiYf4pshCg — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : فهد المولد في الدقيقة 56

الوحدة 0 : 2 الاتحاد #الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/IwIaBS1vgT — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019