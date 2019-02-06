دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #التعاون يجدد عقد #مدالله_العليان

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي التعاون في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، مدالله العليان، لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع مدالله العليان، بحضور رئيس مجلس الإدارة، محمد القاسم.

ومن جانبه، أبدى مدالله العليان عن سعادته بتجديده عقده مع نادي التعاون، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “الحمد لله جددت عقدي مع السكري، 10 سنوات مثلت فيها هذا الكيان الشامخ برجالاته بجماهيره الغالية، ومستمر بذلك بمشيئة الله”.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مدالله العليان تغريدته قائلًا: “أسأل الله التوفيق لي ولزملائي بالفريق بأن نقدم دائمًا ما يسعدكم ويرضيكم”.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل جيد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة.