دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الهلال والفتح الأكثر حضورًا جماهيريًا

المواطن - مروة نبيل

تصدرت جماهير مباراة الهلال والفتح قائمة الأكثر حضورًا في منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تواجدت بأعداد كبيرة لدعم الزعيم أمام النموذجي.

وانتهت مباراة الهلال والفتح التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في العاصمة الرياض، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم برباعية مقابل هدف، ليواصل الأزرق تصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير للمحترفين.

وسجل أهداف الزعيم في مباراة الهلال والفتح بالأمس، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بواقع هدفين، وتم إحراز هدف بواسطة البرازيلي كارلوس إدواردو وآخر سجله نواف العابد، فيما أحرز هدف النموذجي الوحيد عبد القادر الوسلاتي.

وحرصت جماهير الزعيم على الحضور بكثافة كبيرة في مباراة الهلال والفتح بالجولة الـ18، من أجل الترحيب بالمدرب الكرواتي الجديد زوران ماميتش، كما رحبت باللاعبين الجدد، واحتفلت بالبرازيلي إدواردو.

وحضر مباراة الهلال والفتح من المدرجات 22 ألفًا و486 مشجعًا، لتكون في صدارة الأكثر حضورًا بالجولة الـ18 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليها مواجهة الاتحاد والوحدة بـ15 ألفا و708 متفرجين.

واحتلت مباراة التعاون والنصر المركز الثالث من حيث عدد الحضور الجماهيري، حيث تابعها من المدرجات 10 آلاف و600 متفرج، وجاءت مباراة الباطن والأهلي في المركز الرابع، وسجلت حضورًا جماهيريًا وصل إلى 3 آلاف و23 متفرجا.

وحضر مباراة أُحد والاتفاق 2011 مشجعًا، فيما شاهد مباراة القادسية والفيحاء من المدرجات 898 مشجعًا، ثم مواجهة الشباب والرائد بـ594 مشجعًا، وتذيلت مباراة الفيصلي والحزم قائمة الحضور الجماهيري، بـ561 مشجعا.

وبلغ عدد إجمالي الحضور الجماهيري في الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 55 ألفا و881 مشجعا.