دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الهلال يفوز بشق الأنفس على #الباطن

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز صعب على حساب الباطن بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

بدأ نادي الهلال المباراة ضاغطًا حتى تمكن اللاعب البيروفي أندريه كاريلو من تسجيل الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي الباطن العودة من بعيد وتسجيل هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب جوناثان كاو من تسجيل الهدف الأول للباطن بالدقيقة الخامسة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل طرف.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي الهلال من تسجيل الهدف الثاني عبر النجم محمد كنو بالدقيقة الـ72، ونجح الباطن في خطف هدف التعادل عبر اللاعب زياد العونلي بالدقيقة الـ85.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، تمكن اللاعب بافيتيمبي جوميز من تسجيل الهدف الثالث لنادي الهلال بالدقيقة الـ93 بطريقة جميلة.

أصبح رصيد الهلال بعد الفوز 46 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي الباطن عند 18 نقطة في المركز الـ13.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب: اندريه كاريلو في الدقيقة 18#الباطن_الهلال pic.twitter.com/xWNpUtCwNr — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب: جونثان كاو في الدقيقة 25#الباطن_الهلال pic.twitter.com/eD2jjhY3OS — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب: محمد كنو في الدقيقة 72#الباطن_الهلال pic.twitter.com/k0DrY1vswX — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الباطن سجله اللاعب: زياد العونلي في الدقيقة 85#الباطن_الهلال pic.twitter.com/XSsOoFB1IE — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب: بافيتمبي غوميز في الدقيقة 93#الباطن_الهلال pic.twitter.com/FbIVOtRNQ9 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019