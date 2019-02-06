دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. دجانيني #الأهلي وبيليتش #الاتحاد الأفضل في يناير

المواطن - محمد سمعه

تُوج المدرب الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لنادي الاتحاد بجائزة أفضل مدرب واللاعب دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر يناير من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن حساب الدوري السعودي عبر تويتر عن فوز بيليتش بجائزة أفضل مدرب في يناير بعد قيادته للاتحاد لتحقيق الفوز على القادسية في الجولة السادسة عشرة والتعادل مع الشباب في الجولة السابعة عشرة.

وتُوج اللاعب دجانيني تافاريس بجائزة أفضل لاعب بعد تسجيله خماسية في مباراة الأهلي وأحد في الجولة السادسة عشرة، بالإضافة إلى تسجيله هدفين في شباك نادي التعاون في الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

ويذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الرابع.