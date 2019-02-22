دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. رقم كارثي لـ #الباطن بعد 4 جولات متتالية

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الباطن، اليوم، في فخ الخسارة أمام نادي التعاون برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحاول نادي الباطن تصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في آخر ثلاث جولات أمام كل من الأهلي والهلال والحزم ولكن دون جدوى.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر أن الباطن تلقى لأول مرة أربع هزائم متتالية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الخسارة من نادي التعاون.

شبح الهبوط يقترب من الباطن:

ويحتل نادي الباطن المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، حيث تفصله فقط نقطتان عن آخر ثلاثة مراكز في جدول الترتيب.

ويذكر أن مجلس إدارة الباطن كان أعلن قبل خمسة أيام عن إعادته للمدرب الروماني سيبيريا والتعاقد معه من جديد خلفًا للمدرب يوسف الغدير، والذي رحل بسبب سوء النتائج.

وسيواجه الباطن فريق الوحدة في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة في الثاني من مارس المقبل.

وسجل فريق الباطن في بطولة الدوري بعد مرور 21 جولة 20 هدفًا واهتزت شباكه بـ40 هدفًا، ليكون ضمن أسوأ ثمانية فرق في بطولة الدوري تعاني من ضعف خط دفاعها.