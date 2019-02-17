رابط تحميل اللائحة التنفيدية للموارد البشرية في ⁧#الخدمة_المدنية⁩

رابط تحميل اللائحة التنفيدية للموارد البشرية في ⁧#الخدمة_المدنية⁩

2019/02/17
الساعة 3:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت وزارة الخدمة المدنية رابط تحميل اللائحة التنفيدية للموارد البشرية في ⁧#الخدمة_المدنية⁩

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وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت عن صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي صدرت يوم الخميس الماضي بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يومًا من تاريخ اعتمادها.



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