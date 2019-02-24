رسميًا.. سييرا مدربًا لنادي #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس الإدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، إنهاء التعاقد مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش وجهازه الفني المساعد، وتعيين التشيلي خوسيه لويس سييرا مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

ووجه مجلس إدارة نادي الاتحاد الشكر للكرواتي بيليتش وجهازه الفني على عملهم في الفترة الماضية، بعد مراجعة نتائج الفريق الأول خلال الفترة الماضية، والتي لم تكن في مستوى التطلعات، بالرغم من عمل المجلس على تهيئة كافة السبل الممكنة أمامه لتصحيح مسار العميد وإعادته لوضعه الطبيعي.

وأشار بيان نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سييرا سيتواجد خلال الساعات المقبلة في مدينة دبي الإماراتية، تمهيدًا للتعاقد معه حتى نهاي الموسم الحالي، مع إمكانية تمديد مدة العقد لموسم آخر باتفاق الطرفين.

ومن المُقرر أن يصل المدرب التشيلي سييرا إلى مدينة جدة، بعد غد الثلاثاء، لقيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويمر الاتحاد بفترة صعبة في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 12 مواجهة.