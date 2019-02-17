رسميًّا.. سيبيريا يعود لتدريب #الباطن للمرة الثانية

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدرب الروماني سيبيريا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع سيبيريا عقد تدريب الفريق الأول، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة مبارك الظفيري.

وسبق أن تولى سيبيريا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الموسم الرياضي الماضي، بعد إقالة المدرب البرتغالي كيم ماتشادو، وساهم في بقاء السماوي بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان يوسف الغدير قد قدم اعتذاره عن الاستمرار بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، اليوم الأحد، وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للمدرب الوطني على الفترة التي قضاها مع السماوي، وتمنى له التوفيق.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة.