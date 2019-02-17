رسميًّا.. يوسف الغدير يعتذر عن تدريب #الباطن

المواطن - مروة نبيل

قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوسف الغدير، اعتذاره عن الاستمرار بتدريب السماوي، وقد تم فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين.

وقام مجلس إدارة نادي الباطن بتقديم شكره وتقديره للمدرب الوطني يوسف الغدير، على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وأضاف حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مجلس الإدارة قدم شكره وتقديره لمساعده صالح اليامي، مُتمنيًا له التوفيق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة.