روائع آثار المملكة تنتقل إلى إيطاليا منتصف 2019

المواطن - الرياض

قام الدكتور ماريو دي سيموني الرئيس التنفيذي لمركز معارض سودري ديل كورينالي الإيطالية، يوم الأربعاء الماضي، بزيارة للمتحف الوطني ومتحف المصمك التاريخي في مدينة الرياض.

وتجول الدكتور سيميوني، في قاعات المتحف الوطني، واطلع على الحضارات القديمة التي نشأت في الجزيرة العربية، مستمعا إلى شرح عن مقتنيات المتحف التي تعكس الحضارات المتعددة التي تعاقبت على الجزيرة العربية.

وبحث الدكتور سيميوني خلال لقائه مع رستم الكبيسي نائب رئيس الهيئة الهامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الآثار والمتاحف، وعدد من مسؤولي الهيئة، ترتيبات تنظيم معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” في مركز معارض سودري ديل كورينالي خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٩م.

كما زار الدكتور ماريو دي سيموني الأسبوع الماضي، معرض “طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور”، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في متحف اللوفر أبوظبي، اطلع خلال الزيارة على أقسام المعرض، مشيدا بالتسلسل التاريخي التي تعكسه محتويات المعرض.