رونالدو مع يوفنتوس .. رقم استثنائي وصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو التألق مع يوفنتوس في الكالتشيو هذا الموسم، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقاد رونالدو فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروسينوني بثلاثية دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ24 من الكالتشيو، ليواصل اليوفي تصدر ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

وصنع كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الأول الذي أحرزه باولو ديبالا، فيما تكفل النجم البرتغالي بتسجيل الهدف الثالث في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروسينوني، ليواصل الانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في إحراز هدف وصناعة آخر خلال آخر 3 مباريات شارك فيها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

وأضافت “أوبتا”، أن هذه المرة هي الثانية التي يتمكن فيها رونالدو من التسجيل والصناعة خلال 3 مباريات متتالية خلال مسيرته في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وكانت المرة الأولى في نوفمبر عام 2014، حينما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد.

ويتصدر نجم يوفنتوس رونالدو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 19 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه لاعب أتالانتا دوفان زاباتا، ونجم سامبدوريا فابيو كوالياريلا.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 66 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه نابولي.