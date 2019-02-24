زوران: جاهزون لمباراة #الاتحاد .. وبطاقة التأهل لم تُحسم بعد

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكرواتي زوران ماميتش على أن الزعيم استعد جيدًا لمواجهة الاتحاد السكندري في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وستُقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم غد الاثنين.

وقال زوران ماميتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والاتحاد السكندري الذي أُقيم، اليوم الأحد: “نخوض مباراة مهمة لنا، بعد أن حققنا نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب”.

وتابع مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: “جئنا إلى الإسكندرية للظهور بأفضل صورة، والتأهل إلى نصف النهائي.. لم تُحسم بطاقة التأهل حتى الآن، وعلينا خوض المباراة بتركيز عال”.

وأضاف المدرب الكرواتي تصريحاته قائلًا: “يملك الاتحاد فريقا جيدا، ولاعبين متميزين يستطيعون تقديم أداء متميز”.

واختتم زوران ماميتش تصريحاته الخاصة بمباراة الهلال والاتحاد السكندري قائلًا: “نحن على أتم الاستعداد لخوض اللقاء وإسعاد جماهيرنا بتحقيق التأهل”.