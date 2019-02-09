زوران ماميتش: أرضية الملعب أظهرت #الهلال بصورة سلبية

المواطن - محمد سمعه

انتقد المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال أرضية ملعب نادي الباطن، وذلك خلال لقاء الفريقين بالأمس في الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث ماميتش عقب مباراة الباطن قائلًا: أرضية ملعب الباطن لم تكن جيدة، وأظهرت الهلال بصورة سلبية بسبب عدم القدرة على التمرير من لمسة واحدة كما كان مفترض فعله.

وتابع ماميتش: في الوقت الحالي من المهم الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وهذا شيء يسعى الهلال إلى تحقيقه.

وعن إراحة اللاعب محمد البريك علّق زوران ماميتش قائلًا: فضّلت إراحته لأنه شارك في الكثير من مباريات الدوري ومسابقات أخرى، وكان لدي 3 خيارات من أجل تعزيز الصفوف الدفاعية لنادي الهلال قبل انطلاق مباراة الباطن.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 46 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

سيواجه الهلال، نادي القادسية في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل.