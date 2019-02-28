زوران: مستعدون لـ #الفيصلي .. والفترة الحالية حاسمة

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراة الفيصلي في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال زوران خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والفيصلي الذي عُقد، اليوم الخميس: “مستعدون لمواجهة ضيفنا الفيصلي الذي يملك لاعبين بإمكانيات فردية عالية”.

وتابع مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: “تُعد الفترة الحالية حاسمة من خلال خوضنا للعديد من المباريات في مدة قصيرة… سنواصل العمل من أجل استمرار سلسلة الانتصارات وسنخوض مباراة قوية غدًا”.

وأضاف زوران قائلًا: “نعمل على الظهور بشكل قوي لكسب جميع المباريات، ولدينا عمل شاق وكل مبارياتنا مهمة.. استثمرنا اللقاء الماضي في إراحة اللقاء الماضي في إراحة بعض العناصر وفريقنا يضم لاعبين بإمكانيات فنية عالية”.

وعن موعد عودة الثنائي نواف العابد وعبدالله عطيف، قال زوران: “سيعودان إلى التدريبات في فترة تتراوح ما بين 14 إلى 21 يومًا”.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الجمعة، مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والفيصلي غدًا، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.