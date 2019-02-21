زوران وبيليتش .. اتحدا في 98 ويتنافسان بشراسة في 2019

المواطن - محمد سمعه

يستعد المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال لخوض مباراة أكثر من قوية أمام مواطنه سلافين بيليتش مدرب نادي الاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صداقة قوية

ويملك المدربان زوران وبيليتش علاقة صداقة أكثر من رائعة بالإضافة إلى تمثيلهما للمنتخب الكرواتي في مونديال 1998 والذي أقيم في الأراضي الفرنسية حيث ساهم الثنائي في تتويج منتخب الشطرنج الكرواتي بالميدالية البرونزية وقتها في كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي.

وساهم الثنائي الكرواتي في كتابة أفضل إنجاز لمنتخب بلاده في المونديال، قبل أن يعود أصدقاء لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش لتحقيق إنجاز أفضل بمساعدة منتخب كرواتيا على التأهل للنهائي العالمي للمرة الأولى في تاريخه واحتلال مركز الوصافة حيث فاز منتخب فرنسا في مونديال 2018 باللقب العالمي الثاني له في تاريخه.

ذكريات لن تجد لها مكاناً في الكلاسيكو

ولكن ذكريات مونديال 1998 لن تكون حاضرة اليوم في لقاء الهلال والاتحاد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن زوران سيُحمس فريقه للفوز على العميد والانفراد بصدارة الدوري بعيدًا عن ملاحقه نادي النصر، وفي الجانب الآخر سيُحمس بيليتش لاعبي الاتحاد لإسقاط الهلال للابتعاد شيئًا فشيئًا عن مراكز الهبوط.

وكان زوران ماميتش تولى تدريب نادي الهلال مؤخرًا خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بينما تولى بيليتش تدريب الاتحاد بعد مرور 3 جولات من الدوري عقب إقالة الأرجنتيني رامون دياز.