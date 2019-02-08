سالا .. نهاية حزينة.. سانت يحجب رقم 9.. والدوري الفرنسي يُكرمه

المواطن - مروة نبيل

أُسدل الستار على حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا إلى مدينة كاريف، بعدما أعلنت الشرطة البريطانية عن العثور على جثة اللاعب رسميًّا، مساء أمس الخميس.

وكانت قوات الإنقاذ الخاصة، قد عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا بعد أيام عديدة من البحث، واكتشفت بعد ذلك وجود جثة بداخلها، قبل أن تُحدد هويته بالأمس رسميًّا.

وانضم إيميليانو سالا صاحب الـ28 عامًا إلى صفوف كارديف سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من نادي نانت الفرنسي، مقابل 15 مليون يورو في صفقة هي الأضخم بتاريخ النادي الإنجليزي.

واستقل إيميليانو سالا طائرة صغيرة، يوم 21 من شهر يناير الماضي، من فرنسا إلى كارديف، استعدادًا للمشاركة في أولى مبارياته مع فريقه الجديد، إلا أنها اختفت من على شاشات الرادار، خلال عبورها القنال الإنجليزي.

وتوقفت عملية البحث عن إيميليانو سالا بعد ذلك، قبل أن تجمع عائلة اللاعب وبعض اللاعبين، وفي مقدمتهم نجولو كانتي نجم نادي تشيلسي، نفقات البحث عن الطائرة المفقودة، وهو ما تحقق بالفعل.

ومن جانبه، قرر مجلس إدارة نادي نانت الفرنسي حجب قميص إيميليانو سالا الذي يحمل الرقم 9، مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه سيظل من الأساطير التي كتبت قصة رائعة مع الفريق، لذلك قامت بهذا التصرف.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن يكون هناك دقيقة كاملة للتصفيق للاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا قبل انطلاق جميع مواجهات بطولة الدوري، سواء في الدرجة الأولى أو الثانية.