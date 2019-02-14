سعود الصحية بالحرس الوطني تحقق نتائج متميزة في اختبار التخصصات

المواطن - الرياض

حققت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية نتائج عالية ومتميزة في اجتياز اختبار هيئة التخصصات الصحية لكليات الطب وطب الأسنان والتمريض في كل من: الرياض وجدة والأحساء .



وحصل خريجو الجامعة من كلية الطب بجدة على المركز الثاني بنسبة نجاح 97%، فيما حصل خريجو كلية الطب بالرياض على المركز الرابع بنسبة نجاح 93%، وحصلت كلية التمريض بالرياض وجدة على المركزين الثاني والثاني المكرر بنسبة نجاح 99%، وحصلت كلية التمريض بفرع الجامعة بالأحساء على المركز الخامس بنسبة 96%، فيما تمكن خريجو كلية طب الأسنان من الحصول على المركز الثاني بنسبة نجاح 98%.

وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، قد أعلنت عن ارتفاع نسب النجاح في اختبار الرخصة السعودية لأطباء الامتياز في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، وذلك في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض بين عامي 2017 و 2018م.



وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن هذا التحسن في النتائج يأتي انعكاساً للجهود التي بذلتها الجامعات الحكومية والخاصة لرفع مستوى مخرجات الكليات الصحية وإعداد الكوادر للمستقبل.



وأضاف أن نسبة الاجتياز الإجمالية لأطباء الامتياز للطب البشري بلغت 87 % لعام 2018م، أما نسبة الاجتياز الإجمالية لأطباء الامتياز لطب الأسنان 79 % ، وفي تخصص التمريض بلغت نسبة الاجتياز الإجمالية 76 % .



وأشار إلى أن الاختبار الوطني الذي تعقده هيئة التخصصات الصحية لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض يتم وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التقييم ومن خلاله يجري تحديد الكفاءات المهنية الضرورية للممارسة الآمنة، وذلك بالتعاون مع لجان وطنية ممثلة من عمداء الكليات الصحية والممارسين الصحيين واسترشاداً بالكفاءات العالمية المعتبرة.



ولفت إلى أن أسئلة الاختبار تعد من خلال سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن جودة الأسئلة، ودقة عملية التقييم، حيث تخضع طريقة الاختبار لمراجعات مستمرة من خبراء في التخصص من شتى القطاعات الأكاديمية والصحية.



وقال القثامي: إن هيئة التخصصات الصحية تقدم شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعات السعودية الحكومية والخاصة في إعداد الكوادر الصحية للمستقبل، وتثمن ما بذلته لرفع مستوى التعليم والتدريب لهذه الكوادر للوصول إلى ممارسة صحية آمنة تسهم في تحقيق رؤية المملكة وتحسين جودة الرعاية الصحية بها.