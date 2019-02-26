سييرا يوقع عقد تدريب #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

وقّع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر، والمدرب التشيلي لويس خوسيه سييرا عقد تدريبه للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع سييرا لعقد تدريب العميد، وتمت مراسم التوقيع في مقر النادي، بحضور نائب الرئيس حمد الصنيع، وعضو مجلس الإدارة أحمد كعكي.

ووصل سييرا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ظهر اليوم الثلاثاء، لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وكان في استقباله مسؤول العلاقات العامة في الفريق الأول لكرة القدم، خالد باريان والمركز الإعلامي.

وأقال مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، المدرب الكرواتي سلافين بيليتش وجهازه الفني المساعد، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، رغم توفير كافة السبل الممكنة لتصحيح مسار العميد.

وقاد سييرا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عام 2016، وقاده لتحقيق بطولتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه قرر عدم تجديد عقده، ورحل بعد نهاية الموسم الماضي.

ويمر الاتحاد بفترة صعبة في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 12 مواجهة.