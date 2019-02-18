شاموسكا وحمدالله وجماهير #الهلال نجوم الجولة الـ20

المواطن - محمد سمعة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تتويج المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر أن شاموسكا تُوج بجائزة أفضل مدرب، بينما تُوج اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر بجائزة أفضل لاعب.

ونالت جماهير نادي الهلال لقب الجمهور المثالي عن الجولة الماضية لتشجيعها المثالي في لقاء الهلال والقادسية، والذي انتهى بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.

ويذكر أن حمدالله سجل هدفي فوز النصر على النادي الأهلي في مباراة ملعب الجوهرة المشعة في بطولة الدوري، كما قاد شاموسكا الفيصلي للفوز على الاتفاق برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الماضية.