شاهد بالصور.. لقطات صادمة من داخل أحد المطاعم في بيش

المواطن- فهد القحطاني- بيش

رصدت صحيفة “المواطن” العديد من المخالفات الصحية على عدد من المطاعم في محافظة بيش طريق الكورنيش.

ولوحظ قيام عمالة هذه المطاعم بإعداد الوجبات للمواطنين دون التقيد بلبس قفازات الأيدي وأقنعة الرأس وقيامهم بعمل وجبات الشورما والبيتزا وتقطيع دجاج البروست وملامسة الأطعمة بأيديهم كذلك عدم الاهتمام بنظافة الملابس.

ومن خلال التجول داخل هذه المطاعم التي لا يليق لها أن تكون مخولة ومصرحًا لها أن تقدم الوجبات للمواطنين بهذه الطريقة اتضح أن الأواني متسخة ومتهالكة ولا يصلح استعمالها لتحضير الوجبات أيضاً وجود أطعمة عليها علامات الفساد موضوعة في هذه الأواني الأمر الذي يشكل خطراً على صحة المواطنين نتيجة تناول الوجبات في هذه المطاعم المخالفة.