شجون الهاجري في المستشفى وتهدد بحرقها مازحة بسبب والدتها!

المواطن - متابعة

شاركت الفنانة ​شجون الهاجري​ محبيها الاحتفال بيوم ميلادها برفقة والدتها من داخل غرفة المستشفى.

وظهرت شجون الهاجري وهي تحمل كعكة صغيرة وفوقها شمعة، وقالت: “شوفي لازم تغنيلي happy birthday قبل ما أحرق المستشفى”، لتتفاعل والدتها معها بالغناء.

وتابعت شجون الهاجري: “لازم أنفخ الشمعة يا رب كل سنة تكونين بخير وجنبي وتكوني راضية علي آمين”.

شجون الهاجري مواليد 8 فبراير 1988، وهي ممثلة ومذيعة كويتية، وبدأت العمل الفني بعمر صغير، حيث كان عمرها لا يتجاوز 6 سنوات وذلك من خلال برنامج “مسابقات رمضان- الصواية أم عوينة”، ومع “ماما أنيسة” في تقديم البرامج، كما شاركت في التقديم في برنامج “تلفزيون الأطفال”.

وبدأت شجون الهاجري في التمثيل في نهاية تسعينات القرن العشرين في مسلسلات “خطوات على الجليد” و”الحب يأتي متأخرًا” و”الاختيار”، بينما كانت بدايتها الفعلية بعام 2002 في مسلسل ثمن عمري.

الفنانة شجون الهاجري تبنتها دور رعاية الأيتام في الكويت، إلى أن تبنتها أسرة كويتية هما مطر الهاجري وزوجته حياة، وعاشت معهما حتى عمر الثالثة عشرة من عمرها ثم انتقلت إلى دور رعاية الأيتام.

وفي أثناء عرض مسرحية زين إلى عالم جميل أعلنت شجون الهاجري عن خطوبتها إلى مدير أعمالها المنتج الفني أحمد البريكي، وفي إبريل 2013 قررت فسخ خطوبتها منه لكنها عادت إليه بعقد قرانهما في مايو 2014 في دبي، لكنها انفصلت عنه للمرة الثانية في سبتمبر 2014.