شعرة ياسر وركلة خالد عزيز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

دائمًا ما تكون مباريات الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية سواء كانت في الدوري أو كأس الملك أو في بطولات آسيا تُغلف بالإثارة والتنافس الشديد قد يخرج في بعض الأحيان عن الروح الرياضية.

أحداث كثيرة ومنذ فترات طويلة أشعلت الكلاسيكو ولاتزال عالقة في الأذهان، حيث كانت البداية مع البرازيلي روبيرتو ريفيلينو نجم الهلال السابق ومطاردته للاعب سعد بريك نجم الاتحاد السابق خلال إحدى مباريات الفريقين في عام 1981.

مطاردة مستمرة أثناء المباراة

وظل ريفيلينو يُطارد سعد بريك لضربه بعدما تعمد الأخير إيذاء اللاعب البرازيلي والمباراة مستمرة ظل ريفيلينو يُطارد بريك على أمل ضربه حتى لاحظ حكم اللقاء الموضوع وأوقف المباراة لحل الأزمة الكبيرة وقتها.

وخلال مباراة كأس السوبر العربي في عام 1995 بين ناديي الهلال والاتحاد في الرياض، ظهرت العصبية على أداء اللاعب أحمد جميل مدافع نادي الاتحاد والذي طُرد وقتها بعد تدخله العنيف على اللاعب يوسف الثنيان.

ذكريات أخرى لن تُنسى عندما لعب الاتحاد مع الهلال في إيران عام 2001 في بطولة دوري أبطال آسيا ووقتها فاز الاتحاد بثنائية نظيفة عبر سيرجيو والحسن اليامي نجمي الاتحاد.

واستمرت الأحداث المثيرة في مباراة الهلال والاتحاد، حيث لن ينسى الجمهور الاتحادي يد اللاعب محمد النزهان لاعب الهلال والذي نجح في لمس الكرة بيده ليخرجها بعد عبورها خط المرمى ويمنع العميد من هدف محقق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2002.

وخلال إحدى مباريات الهلال والاتحاد بعام 2007، كانت الشراسة والغضب في اللعب وصلا إلى أعلى مرحلة بين الفريقين حيث قام الحكم وقتها بطرد لاعبين من الهلال وإثنين من الاتحاد في مباراة الـ4 بطاقات حمراء.

شعرة ياسر تحسم لقب غالي للهلال

ذكرى أخرى سعيدة لجماهير نادي الهلال بعدما نجح النجم ياسر القحطاني في حسم لقب الدوري السعودي عام 2008 بعدما سجل هدف الفوز لأزرق العاصمة بشعر رأسه في شباك الاتحاد خلال لقاء الفريقين في جدة، وأُطلق على هدفه في ذلك الوقت لقب ” هدف شعرة ياسر”.

وفي عام 2009 طُرد لاعب الوسط خالد عزيز نجم الهلال السابق في إحدى مباريات الاتحاد بعد ضربه للاعب نايف هزازي بالقدم بدون كرة في مشهد سبب الآلم للاعب الاتحاد وقتها.

وبعام 2010 دخل اللاعب ياسر القحطاني نجم الهلال وقتها مع النجم محمد نور لاعب الاتحاد في مشادة كلامية، دفعت اللاعب الروماني رادوي لاعب الهلال للدخول في مشاجرة مع محمد نور دفاعًا عن ياسر القحطاني.

استفزاز أدى إلى كوارث

حدث أبرز لن يُنسى وهو استفزاز اللاعب نواف العابد لاعب الهلال لجماهير الاتحاد في عام 2017 في ملعب الجوهرة المشعة برقصة غريبة بعدما سجل هدفًا للزعيم في شباك العميد.

استمرت أحداث هذه المباراة في التصاعد والتوتر، حيث طُرد اللاعب فهد المولد بالبطاقة الحمراء المباشرة وقتها بعد تدخله العنيف على اللاعب كارلوس إدواردو لاعب الهلال.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وقتها العديد من القرارات النارية بتغريم إدارة نادي الاتحاد ربع مليون ريال وإيقاف كل من فهد المولد ونواف العابد.