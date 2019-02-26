شلال مذهل يبدو كالحمم البركانية

المواطن - متابعة

للوهلة الأولى، سترى هذه الصور وكأنها شلال من الحمم البركانية، لكن عند إمعان النظر سترى أنه مجرد ماء.

ولبضعة أيام في شهر فبراير، تتحول المياه في شلال “إل كابيتان” في متنزه يوسمايت إلى بركان، وتتدفق المياه كما لو أنها حمم لافا؛ وذلك لسقوط أشعة الشمس وقت الغروب بشكل عمودي على المياه.

وبحسب حارس الحديقة “سكوت غيديمان”، فإن الظاهرة الغريبة تحدث عندما تكون المياه دافئة لإذابة الجليد وإنشاء الشلال، ثم ينعكس الضوء على الماء ويخلق وهمًا بصريًّا لتبدو كالحمم البركانية، مؤكدًا أن زاوية الشمس مهمة، حيث يجب أن تسقط عمودية على المياه التي تتدفق من ارتفاع 900 متر.