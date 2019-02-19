شيرين تغني في المملكة قريبًا

المواطن - الرياض

أكدت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، أنها دخلت مفاوضات جادة لإحياء العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة في المملكة، مضيفةً أنها ستعلن التفاصيل في الفترة المقبلة بعد الاتفاق النهائي.

وخلال حوارها إلى برنامج “تخاريف” لم تتحدث شيرين عن أزماتها التي مرت بها طوال السنة الماضية، مشددةً على أنها حريصة على أداء الصلاة.

وكشفت شيرين أنها تخضع للعلاج النفسي من الوسواس القهري بعد إقدامها على الانتحار أكثر من مرة.

جدير بالذكر أن شيرين تثير الجدل بتصريحاتها الغريبة، حيث بدأت أزماتها مع منتجها الأول نصر محروس حين قررت فسخ عقدها معه والانتقال إلى شركة إنتاج أخرى، فظلت الخلافات بينهما تتصاعد لتمتد لتطال صداقتها بالفنان تامر حسني، حتى قامت الشركة الجديدة بدفع مبلغ فسخ العقد.

وبعدها بدأت شيرين عبدالوهاب عهدًا جديدًا من المشكلات تزامن مع زواجها وتتفاقم مع اقتراب انتهاء عقدها مع شركتها الجديدة لتبدأ في إطلاق تصريحات حول عدم اهتمام الشركة بالفنانين المصريين.

وبعد ذلك تفاجأ جمهور شيرين عبدالوهاب بأزمتها النفسية التي مرت بها جعلتها تنشر فيديو لها وهي تبكي وتقرر اعتزال الفن تمامًا، ثم تراجعت عن القرار.

وضمن أزمات شيرين عبدالوهاب ما حدث في زفاف عمرو يوسف والفنانة كندة علوش، عندما أخطأت في حق عمرو دياب وقالت عنه تصريحًا مسيئًا لتاريخه الفني.