شيري تطلق لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكية أنيقة بمواصفات قياسية

المواطن - متابعة

كشفت شركة شيري الألمانية عن أحدث منتجاتها، والتي تتمثل في طقم أنيق لسطح المكتب يضم لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكية “DW 9000 Slim” يقترن بالحواسيب المكتبية أو أجهزة اللابتوب عن طريق النطاق الموجي 2.4 جيجا هرتز أو بواسطة تقنية البلوتوث، وأكدت الشركة على أنه يتم نقل البيانات بشكل مشفر في جميع الحالات.

ولم تفصح شركة شيري عن أي بيانات محددة بخصوص فترة تشغيل بطاريات الليثيوم أيون، إلا أنها أكدت على أنها تمتد لأسابيع، كما أن عملية إعادة الشحن يمكن أن تتم أثناء التشغيل عن طريق منفذ microUSB.

وتتضمن الفأرة اللاسلكية الجديدة ستة أزرار، ويمكن ضبط الدقة بواسطة مفتاح خاص على قيم تبلغ 600 و1000 و1600 نقطة في البوصة.

وتأتي لوحة المفاتيح بتصميم كامل بما في ذلك مجموعة الأرقام، كما توجد لوحة معدنية مصمتة لمزيد من الاتزان والاستقرار، وتروج الشركة الألمانية للوحة المفاتيح الجديدة من خلال عمر افتراضي للأزرار يصل إلى أكثر من 10 مليون نقرة، كما يوجد ستة أزرار إضافية للتحكم في شدة الصوت.

وأعلنت شركة شيري عن توفر طقم DW 9000 Slim الجديد في الأسواق العالمية بدءًا من فبراير (شباط) بـ90 يورو.