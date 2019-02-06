صفقتان من #الاتحاد .. تُثيران قلق المناصرين وتضع إدارة ناظر بورطة

المواطن - محمد سمعة

بعد حديث لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد عن الإصابة والتي يعاني منها الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي بجانب غياب اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش بسبب الإصابة، أصبحت الجماهير الاتحادية في قلق حول مصير الصفقتين ومدى قدرتهما على المشاركة مع الفريق.

صفقات مصابة قبل أن تلعب

وكان لؤي ناظر تحدث في تصريحات إعلامية عقب فوز الاتحاد على الوحدة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشيرًا إلى أنه يوجد بند في عقد الحارس مارسيلو جروهي يسمح بعلاجه من قبل النادي مع تخفيض راتبه السنوي، كما اعترف لؤي ناظر أن الاتحاد تعاقد مع الحارس البرازيلي من نادي جريميو البرازيلي وهو مصاب.

وفي الفترة الأخيرة، كان نادي الاتحاد أعلن رحيل اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن تدريبات الاتحاد والسفر خارج المملكة مؤقتًا من أجل الخضوع لمرحلة علاجية والتعافي من إصابة لحقت به مؤخرًا منعته من الظهور مع الاتحاد في المباريات الأخيرة.

وأعلن الاتحاد في الثالث من فبراير عودة بريجوفيتش إلى المملكة بعد إنهاء رحلته العلاجية.

قلق يتسلل

وبدأ القلق يتسلل إلى فئات عريضة من جماهير الاتحاد حول الأعين التي تختار الصفقات، حيث إذا استمرت إصابة الثنائي لفترة طويلة فكيف سيستفيد من لاعبين مصابين وتم دفع أموال باهظة للتعاقد معهما.

وربما سيرفع الحرج قليلًا عن إدارة لؤي ناظر هو تعافي الثنائي مارسيلو جروهي وألكسندر بريجوفيتش سريعًا والعودة للمشاركة في مباريات العميد.

ويعيش الاتحاد في موقف لا يُحسد عليه خاصة أن العميد يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري، ويحتاج فوق الـ30 نقطة للبقاء في دوري المحترفين.