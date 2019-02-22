صور .. كيف اعتذر Gomis جوميز لطفل خاف من الأسد؟

المواطن - محمد سمعة

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال على تقديم الاعتذار لأحد الأطفال حاملي الكرات في لقاء الاتحاد والذي أقيم أمس ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان جوميز احتفل بالهدف الأول للهلال في شباك الاتحاد ليجري خلف مرمى الاتحاد ويحتفل احتفالية ” الأسد ” الشهيرة، مما تسبب في إخافة أحد الأطفال حاملي الكرات خلف المرمى والذي جرى بمجرد رؤية جوميز قادمًا عليه.

وبعد المباراة، نشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر صورًا لجوميز وهو يُقبّل الطفل ويعتذر له معطيًا إياه قميصه بعد نهاية اللقاء.

وكانت المباراة انتهت بفوز الهلال بثنائية دون رد، وسجل اللاعب أحمد أشرف هدفًا ثالثًا لنادي الهلال تم إلغاؤه من قبل الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب وجود سيباستيان جيوفنكو في وضعية التسلل.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق تسع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.