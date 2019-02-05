صور لا تصدق.. شعرها طوله متران ولم تغسله منذ 20 عامًا

المواطن - متابعة

تقضي معظم النساء الكثير من الوقت في العناية بشعرهن سواء فيما يتعلق بغسله وتمشيطه والذهاب إلى صالونات التجميل للحصول على إطلالة مميزة.

وبالرغم من أن الخبراء يحذرون من كثرة غسيل الشعر بدون داع، إلا أن هذه المرأة ضربت المثل في أطول مدة لم تغسل فيها شعرها الذي يتدلى حولها من كل جانب.

شعر فرانكي كلوني البالغة من العمر 32 عاما وهي فنانة من برايتون جنوب شرقي بريطانيا، يصل إلى حوالي المترين، ولا تقوم بغسله وتكتفي بتمشيطه للحفاظ عليه.

وبدأت كلوني في التوقف عن قص شعرها وهي في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاما، وصل شعرها إلى خصرها، وقالت إنها تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سببا في جفافه قبل أن تتوقف عن غسله تماما.

وعانت كلوني في الأشهر القليلة الأولى بعد التوقف عن غسل شعرها من الحكة في فروة الرأس، وكان شعرها دهنيا جدا، لكنها تخلصت من كل هذه المشكلات مع الوقت.