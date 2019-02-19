ضبط منزل بداخله معمل لإعادة تصنيع جنوط السيارات في جدة

المواطن _عبدالرحمن المحمادي_جدة

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لبلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وبمشاركة فرع وزارة التجارة والاستثمار عن ضبط منزل شعبي يضم معملاً متكاملاً لإعادة تصنيع جنوط السيارات يتبع لإحدى المنشآت التجارية بحي بني مالك.

وجرى رصد الموقع خلال جولة مشتركة على منشأة متخصصة في بيع جنوط السيارات، وتم ضبط مخالفة الغش التجاري ومصادرة أربع مكائن للتخريم واللحام والكبس والتنظيف، كما اتضح وجود غرفة مستقلة خاصة بإعادة طلاء الجنوط تمهيداً لبيعها في المحل.

وجرى إغلاق المنزل والمحل وإعداد محضر مشترك بالحالة بين بلدية الشرفية وفرع وزارة التجارة تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.