ضمك يعود لسكة الانتصارات .. وجمهوره يردد: واصلوها للنهايات !

المواطن - خميس مشيط

أوقف فريق ضمك الأول مسلسل التعادلات الثلاث المتتالية منذ بداية الدور الثاني، وعاد بفوز غالٍ وثمين عصر اليوم الأربعاء، أمام مضيفه الوشم من شقراء بهدفين نظيفين، وجاءت المباراة التي احتضنها ملعب الوشم ضمن مباريات الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وكان الشوط الأول قد انتهى سلبيًّا قبل أن يعود ضمك خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين عن طريق نجمه العائد في الميركاتو الشتوي حسن شراحيلي عند الدقيقتين 56، 61

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك إلى 38 نقطة متشبثًا بالمركز الثالث ومتأخرًا عن المتصدرين أبها والعدالة بفارق 4 نقاط؛ واللذان تساويا في المركز الأول برصيد 42 نقطة لكليهما بعد تعادل أبها بالأمس مع الطائي 2:2، وفوز العدالة هذا اليوم أمام العين 2:0.