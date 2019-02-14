طلاب الباحة ينفذون جدارية أطياف التراث بطول 15 مترًا في الباحة

المواطن- خديجة آل مزهر - الباحة

نفذت الفنانة التشكيلية سامية سعيد الغامدي برفقة طالباتها من الصف الثاني والثالث الابتدائي وطالبات التربية الفكرية بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بالباحة، جدارية بعنوان “أطياف التراث” والمكونة من ٦٠ لوحة مستوحاة من ألوان الطيف، وتشكيلات تراثية مبتكرة من العناصر الزخرفية واللونية، حيث تهدف هذه الجدارية إلى غرس القيم الوطنية والافتخار بالتراث، وتأكيد الذات للطالبات واعتزازهن بما قدمنه من إنجاز.

وأبدت عائشة المحمود رئيسة قسم النشاط الفني بتعليم منطقة الباحة إعجابها بهذه الجدارية خاصة أنها من براعم الأطفال وهو يدل على الجهود المبذولة تجاههم وأن هناك مواهب قوية فقط تحتاج من يرعاها ويدعمها، كما شكرت جمعية الثقافة والفنون على استضافتها لهذا المعرض، وأن هذه بداية في الشراكات مع إدارة التربية والتعليم ليس على مستوى الباحة فقط وإنما على مستوى المملكة، ونتطلع لظهور مواهب فنية واعدة تفخر بها المنطقة.