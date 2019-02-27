طولها 174 سم.. معلومات عن رنا هويدي المرأة الخامسة في الفيديوهات الفاضحة

المواطن - القاهرة

أصبحت رنا هويدي المرأة الخامسة التي يتم القبض عليها في مصر بعد تسريب فيديوهات فاضحة تجمعها مع المخرج خالد يوسف عضو البرلمان المصري.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رنا هويدي أثناء محاولتها مغادرة البلاد عبر مطار القاهرة بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليها.

وأفادت مصادر إعلامية بأنه تم التحفظ على رنا هويدي التي عثر بحوزتها على مبلغ كبير من المال بعد تحرير محضر بالواقعة.

وبعد تفجر قضية الفيديوهات الفاضحة تم القبض على 4 نساء بينهن سيدة أعمال ومدربة تنمية بشرية وعدد من الفنانات.

واعترفت النساء بأن هذه الفيديوهات تم تصويرها دون علمهن وأنهن كن متزوجات من خالد يوسف بعقد زواج عرفي في السابق.

وينفي خالد يوسف المقيم في فرنسا حاليا هذه الاتهامات كما ينفي هروبه من البلاد مؤكدًا أنه سيعود في الوقت المناسب ليكشف الحقائق أمام الرأي العام.

والمعروف أن رنا هويدي هي مذيعة ومقدمة برامج ومخرجة مصرية من أصول تونسية، ،قدمت العديد من البرامج على القنوات العربية والمصرية وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم لقمة عيش.

رنا هويدي من مواليد القاهرة درست الإعلام وتخرجت بتقدير امتياز وكذلك درست الإخراج والتمثيل وفنون السينما.

بدأت في قناة البغدادية عام 2014 كقارئة نشرة ومذيعة رياضة ومن ثم انتقلت إلى قناة الغد العربي في عام 2015 لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج يوم جديد ، بعدها انتقلت للعمل في قناة MBC مصر في عام 2017 في برنامج حديث المساء وهي تعمل حاليا مقدمة لبرنامج النشرة الفنية على قناة الغد.

رنا هويدي طولها 174 سم وهي غير متزوجة .