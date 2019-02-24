طيران ناس وجامعة سلطان يطلقان ملتقى جمعة طيران

المواطن - الرياض

ينطلق بعد غد الثلاثاء ملتقى جمعة طيران let’s talk Aviation بتنظيم طيران ناس وجامعة الأمير سلطان، تحت عنوان المرأة السعودية في الطيران في حرم جامعة الأمير سلطان، وبرعاية إعلامية من قناة روتانا خليجية ومجموعة عشاق الطيران.

ويهدف الملتقى إلى جمع كافة المهتمين بصناعة الطيران والنقل الجوي في المملكة، والاقتراب أكثر للجمهور وتقريب مفهوم الطيران لهم، ومناقشة المواضيع التي تعنيهم للارتقاء بهذا القطاع الهام، وإتاحة الفرصة للمهتمين بنقل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل التجارب فضلا عن الاستماع للمختصين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في مجال الطيران.

ويتناول الملتقى في لقائه الأول دور المرأة السعودية في قطاع الطيران، خصوصا بعد ما أتاح طيران ناس المجال للمرأة السعودية بالعمل كطيار مساعد ومضيفة جوية، حيث ستتحدث إحداهن عن مجال عملها، وكذلك ستتحدث المشاركات عن دورهن في إدارة المخاطر، والإعلام والاتصال، وتطوير الأعمال والفرص المستقبلية لهن.

يذكر أن ملتقى جمعة طيران سيعقد كل شهرين إلى ثلاثة ، كمبادرة اجتماعية حرص طيران ناس وجامعة الأمير سلطان على إقامتها بهدف الارتقاء بصناعة الطيران والعمل على تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والعام.

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