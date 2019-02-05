عبر تويتر.. ملاسنة بين جنبلاط وسعد الحريري

المواطن - متابعة

نشبت ملاسنة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بين زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بطريقة غير مباشرة.

ونشر جنبلاط عبر صفحته الرسمية على “تويتر” تغريدة قال خلالها موجهاً حديثه إلى رئيس الوزراء سعد الحريري: “لا يا صاحب الجلالة الدولة ليست ملكاً لكم أو لزميلكم. والدولة ليست دفتر شروط لتلزيمها بالمطلق للقطاع الخاص وفق فلسفة وزير الاتصالات وكما فعل بعض الوزراء وباعوا المصفاة ودير عمار. وقبل توظيف مال إضافي في الكهرباء إياكم وزيادة التعرفة. حصّلوا الهدر في الجباية ويقدر بالأربعين في المئة”.

ورد الحريري بتغريدة على حسابه قال فيها: “الدولة ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مباحاً لأي زعيم أو حزب. مشروعنا واضح هدفه إنقاذ الدولة من الضياع وإحالة حراس الهدر على التقاعد. التغريد على التويتر لا يصنع سياسة… إنها ساعة تخلي عن السياسة لمصلحة الاضطراب في الحسابات. هيك … مش هيك؟”.