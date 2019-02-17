عضلة الفخذ تبعد أوفيني عن #النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي برونو أوفيني.

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برونو أوفيني تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ.

ومن المُقرر أن تستمر متابعة أوفيني وإجراء كافة الاختبارات بالتعاون مع الشريك الطبي لنادي النصر “عيادة فزيوتريو”، للتأكد من جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات.

ويغيب برونو أوفيني عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقبلة أمام آجمك الأوزبكي، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل، لعدم قيده في قائمة البطولة.

وسيفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مدافعه برونو أوفيني خلال مباراة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستُقام، يوم السبت المقبل.