غرفة الرياض تطرح 483 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (483) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى عدد من شركات القطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

. أكاديمية الجزيرة العالمية.

. شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

. مركز إيبكوت للتدريب.

. شركة إمداد الخبرات.

. شركة أسواق التميمي.

. شركة تالق الطب الطبية.

. مؤسسة ركن سانية.

. شركة أمنكو.

. شركة الموارد التجارية.

. شركة د. كيف القابضة.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي موارد بشرية.

– حارس أمن.

– مراقب مرور.

– مفتش سلامة.

– محاسب زبائن.

– محضر قهوة.

– مصفف.

– مغذي صرافات.

– سائق مصفحة.

– مشرف مصفحة.

– عداد نقد.

– محاسب.

– منسق غرفة تحكم.

– أخصائي موارد بشرية.

– مسؤول توظيف.

– فني تقنية معلومات.

– منسق تدريب.

– أخصائي تسويق برامج تدريب.

– محضر قهوة أول.

– مشرف فترة.

– مشرف فرع.

– أخصائية تسويق برامج.

– ممثلة مبيعات.

– موظفة علاقات مضى.

– أخصائية تسويق.

– موظفة قسم اتصالات.

– محاسبة.

– موظفة استقبال.

– بائعة.

– مصورة ومصممة.

– كاشيرة.

– موظفة تسويق إلكتروني.

– بائعة تجميل.

– أخصائية موارد بشرية.

– أخصائية توظيف.

– أخصائية قسم رواتب.

– مسؤولة توظيف.

– مسؤولة شؤون موظفين.

– مسؤولة رواتب.

– حارسة أمن.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)