فاسكيز يدخل تاريخ الكلاسيكو الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يُقدم النجم لوكاس فاسيكز مستوى مميزًا في الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد المُقام الآن على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونجح لوكاس فاسكيز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط على انطلاق الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، مُستغلًّا تمريرة مميزة من النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ودخل لوكاس فاسكيز تاريخ مواجهات الكلاسيكو الإسباني بعدما نجح في تسجيل هدفه الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات.

وتُشير نتيجة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد إلى تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي بهدف فاسكيز حتى الدقيقة 55.

ومن المُقرر أن يُقام الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في إياب منافسات كأس ملك إسبانيا، يوم 27 من شهر فبراير الجاري، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.