فضيحة جديدة تهدد رئيس وزراء كندا.. استفزاز قد يشعل الأزمة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

رفض رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو دعوات شعبية للاستقالة من منصبه، بسبب فضيحة اكتسحت إدارته خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي رد اتصف بالاستفزازية، قال ترودو: “أنا والموظفون نتصرف على الدوام بشكل صحيح.. الكنديون سيحصلون على رأيهم في هذه المسألة بالانتخابات الفيدرالية في أكتوبر”، وذلك وفقًا لما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.

وجاءت تصريحاته بعد أن كشفت وزيرة العدل والمدعية العامة السابق في كندا جودي ويلسون-رايبولد عن جهود متواصلة ومستدامة وغير مناسبة قام بها بعض كبار المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء، لمنعها من مقاضاة إحدى الشركات الهندسية الكندية المتهمة بالرشوة.

وفي شهادة مثيرة أمام لجنة العدالة أمس الأربعاء، قالت ويلسون-رايبولد، إن الضغط عليها تضمن “تهديدات مبطنة” إذا لم ترضخ لطلبات مسؤولي ترودو.

وقالت في بيانها: “لقد عانيت جهدًا ثابتًا ومتواصلًا من قبل العديد من الأشخاص داخل الحكومة، سعيًا للتدخل سياسيًا في ممارسة سلطة النيابة العامة، والتي أمارسها بصفتي المدعي العام لكندا”.

وأصبحت هذه المشكلة كبرى أزمات ترودو على المستوى السياسي منذ التدخل في الشأن السعودي بالعام الماضي، والتي أثارت أزمة كبيرة على كافة المستويات بين كندا والمملكة خلال الأشهر القليلة الماضية.