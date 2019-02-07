فيديو.. إجازات مرضية للبيع بمواقع التواصل

المواطن - الرياض

قال مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي: إنه يوجد شقان في الإجازات المرضية، شق يباع بـ50 ريالًا و20 ريالًا، هذه كلها إجازات وهمية مخالفة للنظام.

وتابع عبدالمحسن، خلال استضافته في برنامج ”الراصد” على قناة الإخبارية: وضبطنا أشخاصًا يبيعون الإجازات المرضية في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الجهات الأمنية.

وأضاف العتيبي، أن الشق الثاني هو أن بعض المؤسسات الصحية ألزمت المريض بأن يدفع مبالغ مالية ليستلم الإجازات المرضية الصحيحة، وهنا نوضح أن وزارة الصحة لم تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بهذه الخدمة.

وأضاف العتيبي: ”هذه خدمة اختيارية للقطاع الخاص، وكان التعاون فيها من البداية مع وزارة الخدمة المدنية، وحققت نجاحًا كبيرًا في التحقق من الإجازات والبعض عن الإجازات الوهمية”.

واختتم مدير عام الالتزام بوزارة الصحة بقوله: ”نهيب بجميع المؤسسات الصحية عدم إلزام المرضى بدفع مبالغ إضافية”.

فيديو | مدير عام الالتزام بوزارة الصحة: ضبطنا أشخاص يبيعون الإجازات المرضية في مواقع التواصل الاجتماعي#الإخبارية pic.twitter.com/RY4Xn8bLi2 — الراصد (@alraasd) February 6, 2019