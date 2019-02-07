فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يرفع سقف طموح القطاع السياحي السعودي

المواطن - الرياض

تحت عنوان حديث السياحة، ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء الأربعاء في حي الطريف بالدرعية التاريخية.

وتمثل رئاسة ولي العهد لهذه الورشة التأكيد على سعي المملكة وجديتها في تنفيذ برامج الرؤية السعودية والتي تسعى إلى تعزيز السياحة في المملكة وتحويل السعودية إلى مركز دعم لوجيستي بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز قيمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي.

وتركزت الورشة على ثلاثة محاور أساسية تضمنت لمحة عامة عن صناعة السياحة عالمياً ومحلياً، إلى جانب استعراض طموح القطاع السياحي في المملكة، بالإضافة إلى الشركاء المعنيين في التنفيذ.

