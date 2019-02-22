فيديو.. الخدمة المدنية: قريبًا الموظف يداوم نصف الأسبوع ويأخذ نصف الراتب

فيديو.. الخدمة المدنية: قريبًا الموظف يداوم نصف الأسبوع ويأخذ نصف الراتب

2019/02/22
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح، عادل اليوسف أن اللائحة الجديدة للوزارة سوف تتضمن وظائف بدوام جزئي.
وقال اليوسف في مداخلة هاتفيه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا إن الدوام الجزئي يعني أنه سيتم التعاقد على وظائف بعدد ساعات عمل معينة أو أيام عمل معينة .

ولفت إلى أن الوظيفة الواحدة قد يشغلها شخصان بمعنى أن كل موظف يداوم نصف الأسبوع ويأخذ نصف الراتب.
وقد أثار هذا المقترح ردود فعل متباينة بين الكثير من المواطنين.



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