فيديو.. المطلق: جمیع عقود التمويل العقاري حلال

المواطن - الرياض

أكد عضو ھیئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أن جمیع عقود التمويل العقاري التي أنشأتھا وزارة الإسكان حلال، ويجوز التعامل معھا وأخذ التمويل بھا.

وقال الشیخ المطلق في حديثه لبرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”، إن الهیئة الشرعیة في وزارة الإسكان درست كل عقود التمويل، ثم تم بعد ذلك المجيء بها للبنوك، مضیفاً أن أخذ التمويل بكل أنواعه سواء كان المیسر أو المدعوم أو غیر ذلك كله جائز.

وثمن الشيخ المطلق، الجھود التي تبذلھا الوزارة لتوفیر السكن للمواطنین، لافتاً إلى أن الوزارة في تطور مستمر دون توقف، وھذا من مناقبھا.